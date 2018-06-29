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Экономика

В Ульяновской области могут производить мотоциклы «Харлей-Дэвидсон»

09:52, 29.06.2018 2
В Ульяновской области могут производить мотоциклы «Харлей-Дэвидсон»
Фото: wikipedia.org

Ульяновскую область предложат инвесторам в качестве площадки по выпуску мотоциклов «Харлей-Дэвидсон». Об этом рассказал губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

Идея локализировать производство компании «Харлей-Дэвидсон» в Ульяновской области обсуждалась на встрече главы области с руководителем Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Русланом Гайнетдиновым.

«Мы должны привлекать новые предприятия, которые могут работать на нашей территории. К примеру, крупная известная компания по производству мотоциклов и их комплектующих «Харлей-Дэвидсон» ищет новые площади для локализации своего производства, и мы готовы создавать комфортные условия для таких предприятий», — отметил Морозов.

Стоит отметить, что американская компания «Харлей-Дэвидсон» выведет свое производство из США из-за больших пошлин Евросоюза.

Напомним, российский рынок подержанных мотоциклов упал на 35% за I квартал 2018 года.

ЭкономикаИнвестиции
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    уже могут производить?
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  • Анонимно 29 июня
    Если не могут в Ульяновске, пусть смогут во всемогущем Татарстане- очень нужен такой мотасикл. Продам даже автомашину. Если всё разрешит, конечно, Трамп. Говорят, он против вывоза производства.
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