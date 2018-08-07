В Киров зайдет федеральная сеть супермаркетов «Перекресток»

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Компания Х5 Retail Group объявила об открытии первого магазина торговой сети «Перекресток» в Кирове. Информация по подбору персонала в супермаркет появилась на специализированном сайте по поиску работы.

На портале написано, что в первый в Кирове «Перекресток» требуются сотрудники: от продавцов и технологов до директора магазина. По предварительной информации, возможной площадкой для размещения супермаркета рассматривается жилой комплекс «Алые паруса».

Напомним, «Перекресток» вместе с «Пятерочкой» и «Каруселью» входит в группу компаний X5 Retail Group. Ранее в «Перекрестке» сменился гендиректор.