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В Киров зайдет федеральная сеть супермаркетов «Перекресток»

11:25, 07.08.2018
В Киров зайдет федеральная сеть супермаркетов «Перекресток»
Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Компания Х5 Retail Group объявила об открытии первого магазина торговой сети «Перекресток» в Кирове. Информация по подбору персонала в супермаркет появилась на специализированном сайте по поиску работы.

На портале написано, что в первый в Кирове «Перекресток» требуются сотрудники: от продавцов и технологов до директора магазина. По предварительной информации, возможной площадкой для размещения супермаркета рассматривается жилой комплекс «Алые паруса».

Напомним, «Перекресток» вместе с «Пятерочкой» и «Каруселью» входит в группу компаний X5 Retail Group. Ранее в «Перекрестке» сменился гендиректор.

Бизнес Кировская область
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