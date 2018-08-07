Роспотребнадзор проверил воду в местах массового купания в Оренбуржье

Роспотребнадзор по Оренбургской области провел мониторинг лабораторного контроля качества воды водоемов в местах массового купания в регионе.

Всего специалистами было исследовано 654 пробы воды на микробиологические и 495 проб на паразитологические показатели. В итоге нарушений не было обнаружено.

Из 522 проб воды водоемов, исследованных на санитарно-химические показатели, 11 проб не соответствовали гигиеническим нормам. Среди них — пляж Остров в Оренбурге, Культурный пруд, река Илек у поселка Акбулак, река Неть у села Мустафино, река Илек у села Тамар-Уткуль. При повторных исследованиях вода в этих точках соответствовала всем требованиям.

В ведомстве напоминают, что качество воды в оренбургских водоемах может быть нестабильным в течение летнего сезона и рекомендуют выбирать для отдыха только оборудованные места купания.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в странах Америки.