Медведев выделит Марий Эл субсидии для предприятий сельского хозяйства

Правительство РФ выделит Марий Эл и Воронежской области 878 млн рублей. Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал, что эти деньги пойдут на реализацию 127 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.

Средства предоставляются «на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе», говорится в материалах кабмина.

Еще 400 млн рублей правительство выделит на поддержку малого, среднего и молодежного предпринимательства.

Кроме того, в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» российские предприятия получат 1,5 млрд рублей.