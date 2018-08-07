В России на содержание стадионов после чемпионата мира потратят 16 млрд рублей

В России на содержание стадионов после чемпионата мира и до 2023 года потратят 16 млрд рублей. Об этом сказано в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA.

Большая часть из этой суммы, 11,5 млрд рублей, будет выделена из федерального бюджета. Региональные бюджеты до 2023 года потратят на содержание стадионов 813 млн рублей.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске на уровень регионов, пишут «Ведомости».

Стадионы «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург» и «Казань Арена» уже находятся в региональной собственности.

Для достижения безубыточности на стадионах, помимо футбольных матчей, следует проводить различные мероприятия, а также сдавать пустующие помещения в аренду.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить на территории стадиона «Самара Арена» парк развлечений.