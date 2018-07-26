США заблокировали инициативу России по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН

Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН инициативу российской стороны по ближневосточному урегулированию. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН.

Отмечается, что проект документа позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования.



«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения» — приводит слова представителя постпредства "РИА Новости".



В российской миссии также отметили, что инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров.



Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию химатак в Сирии.