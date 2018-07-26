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США заблокировали инициативу России по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН

06:41, 26.07.2018
США заблокировали инициативу России по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН
Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería Ecuador

Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН инициативу российской стороны по ближневосточному урегулированию. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН.

Отмечается, что проект документа позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования.

«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения» — приводит слова представителя постпредства "РИА Новости".

В российской миссии также отметили, что инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию химатак в Сирии.

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