В Госдуме РФ предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

В Госдуму РФ внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу движения. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, за это нарушение водителю будет грозить только штраф. В случае повторного выезда на «встречку» предлагается лишать водительских прав сроком до года.

Сейчас за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год.

Ранее правительство РФ предложило автоматически списывать со счетов мелкие штрафы за нарушения ПДД.