В США назвали имена задержанных россиян

Министерство юстиции США назвало имена задержанных граждан России. Мошенники Кирилл Дедусев, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Станислав Лисицкий в составе преступной группы действовали в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе.



Помимо россиян в группу входили выходцы из Казахстана, Латвии, Азербайджана, Грузии и Турции, сообщает РБК. Россиян объявили в розыск в конце июня, а 1—2 августа ФБР задержала подозреваемых.

Ранее сообщалось о разоблачении группы мошенников, которые выдавали себя за автодилеров и предлагали клиентам классические автомобили. Покупатель переводил деньги на специальный счет, после чего не получал ни машину, ни наличные.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

