В Центробанке опровергли передачу биометрии россиян коллекторам

Сведения о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы или банка коллекторам не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что «в настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица», пишет RNS.

Ранее СМИ сообщили, что цже в 2019 году коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян.