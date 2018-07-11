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В Центробанке опровергли передачу биометрии россиян коллекторам

13:16, 11.07.2018
В Центробанке опровергли передачу биометрии россиян коллекторам
Фото: flickr.com

Сведения о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы или банка коллекторам не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что «в настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица», пишет RNS.

Ранее СМИ сообщили, что цже в 2019 году коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян.

ЭкономикаБанки
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