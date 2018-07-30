Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Нижнее Заречье» в Казани

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не рекомендует купаться на пляже «Нижнее Заречье» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 30 июля вода в реке Казанке на городском пляже «Нижнее Заречье» не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.



В связи с этим ведомство направило письмо в администрацию Московского и Кировского районов Казани об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В начале месяца МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане. В Казани в него помимо пляжа «Нижнее Заречье» вошли пляж «Локомотив», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское».