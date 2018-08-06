Минниханов утвердил численность сотрудников Минмолодежи РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, корректирующий численность должностей в госорганах республики. Этот документ утвердил количество сотрудников новообразованного министерства молодежи РТ.

Согласно указу, их будет 39. При этом количество чиновников в Минспорта РТ составит 47 человек.

Напомним, что ранее эти министерства были объединены. Численность сотрудников составляла 56 человек, следует из предыдущей версии указа.

Коме того, новый документ установил численность чиновников Министерства культуры РТ (57) и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (21).

Напомним, что о разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два профильных ведомства официально сообщили 21 июня. Министром молодежи стал Дамир Фаттахов, а его заместителями Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова. Помощником министра стала Алсу Саетова.