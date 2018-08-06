Власти Башкирии рассчитывают построить и спроектировать 20 мостов за два года

Власти Башкирии намерены запустить строительство, реконструкцию и проектирование 20 мостов. Работы планируется начать в течение 2018—2019 годов.

Премьер-министр республики Рустэм Марданов рассказал на совещании правительства РБ, что в территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог будут включены дополнительные объекты.

По словам главы республиканского кабмина, в план строительства и реконструкции войдут девять мостов в Баймакском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Краснокамском, Мечетлинском, Туймазинском и Шаранском районах РБ.

Кроме того, за это время должны быть подготовлены проекты строительства или ремонта еще 11 мостов в Аскинском, Дюртюлинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Мишкинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах, передает пресс-служба правительства РБ.

Также будут выделены субсидии для города Октябрьский — на начало финансирования строительства улицы №9, города Уфы — на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной развязки в поселке Зинино в Кировском районе Уфы, а также Абзелиловскому району — на завершение в 2019 году ремонта автомобильной дороги до озера Якты-Куль.

Напомним, что на сегодня идет ремонт моста через Белую в Стерлитамаке. В Уфе старый Бельский мост открыт после реконструкции.