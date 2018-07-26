В Уфе открыли движение по старому мосту через Белую

В Уфе возобновили движение по старому мосту через Белую после его реконструкции. Объект был открыт в 5.00.

В администрации столицы РБ подчеркивают, что теперь изменяется схема движения на новом мосту.

Утром четыре полосы моста будут предоставлены автомобилистам, едущим в Уфу, и две будут работать на выезд из города. Вечером в оба направления будут действовать по три полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

На старый мост могут въехать только легковые автомобили.