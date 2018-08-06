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В Казани и Самаре откроются заводы по переработке электронного оборудования

14:32, 06.08.2018 1
В Казани и Самаре откроются заводы по переработке электронного оборудования
Фото: pixabay.com

В Казани и Самаре до 2022 года собираются открыть заводы по глубокой переработке отходов электронного и электрического оборудования. Об этом сообщил коммерческий директор АО «Корпорации Экополис» Владимир Зотов.

Всего планируется открыть 12 заводов. Помимо Казани и Самары они разместятся в Москве, Орловской области, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, пишет «РИА Недвижимость».

Зотов уточнил, что в упомянутых крупных российских городах откроются заводы по переработке электронного лома.

«Мощность завода по переработке электронного лома составят до 75 тысяч тонн в год. Всего же в России ежегодно образуется около 1,4 миллиона тонн электронного лома», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Нижнекамске начнут перерабатывать промышленные и медицинские отходы.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:06
    Что уж 2022,давайте в 2052,у нас же с экологией всё отлично.
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