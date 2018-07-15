В Нижнекамске начнут перерабатывать промышленные и медицинские отходы

На территории промышленного парка «Нижнекамск» в 2018 году появится производство по переработке промышленных и медицинских отходов.



Замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев подписал соглашение с компанией «Экоменеджмент» на полях Международного форума «Иннопром» в Екатеринбурге, передает «Татар-информ». Отмечается, что завод потребует создания 25 рабочих мест.

Кроме того, нижнекамцы презентовали бизнесменам свой город в качестве территории опережающего социально-экономического развития — такой статус позволяет предпринимателям создавать проекты в Нижнекамске со значительными льготами.

Напомним. Нижнекамск занял второе место среди городов России по эффективности борьбы с незаконными свалками.