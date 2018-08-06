«Татнефть» может выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,18 рубля на акцию

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Совет директоров ПАО «Татнефть» в ходе заочного заседания совета директоров 13 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 6 месяцев 2018 года. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Как передает «Интерфакс», выплаты могут составить 20,18 рубля на акцию исходя из того, что в 2018 году «Татнефть» внесла изменения в дивидендную политику, где зафиксировала целевой уровень дивидендных выплат в 50% от МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая сумма будет больше. Прибыль компании за первое полугодие по РСБУ составила «Татнефть» 93,8 млрд рублей, а уставный капитал — 2,3 млрд акций.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года «Татнефть» направит на дивиденды 92,9 млрд рублей, или 75% прибыли по МСФО. Подробнее — в материале «Реального времени».

