В Ижевске подан иск о банкротстве бывшей государственной фармацевтической фабрики

Приватизированную в 2012 году, Ижевскую фармацевтическую фабрику просят признать банкротом. В Арбитражный суд Удмуртии поступил иск от Павла Ивонина и Дмитрия Зыкова о признании несостоятельным АО «Ижевская фармацевтическая фабрика».

Сумма претензий в материалах суда не указывается.

Отметим, что АО «Ижевская фармацевтическая фабрика», согласно данным ЕГРЮЛ, является правопреемницей ГУП УР «Фармацевтическая фабрика». В 2012 году Минимущество Удмуртии провело аукцион по продаже акций компании. Приобретателем стал предприниматель Автандил Рамишвили, который в настоящее время остается ее собственником и генеральным директором. 100% акций он выкупил за 4 млн 980 тыс. 668 рублей, что в два раза меньше первоначальной стоимости пакета.

В 2015 году на фабрике была введена процедура внешнего наблюдения, впоследствии конкурсным управляющим стал Павел Ивонин. В марте 2016 года Арбитражный суд Удмуртии прекратил производство по делу о банкротстве предприятия в связи с удовлетворением требований кредиторов.

По открытым данным Росстата, чистый убыток предприятия в 2016 году составил 1 млн рублей, выручки в 2015—2016 годах не было, в 2014-м она составляла почти 1,3 млн рублей при чистом убытке свыше 3 млн рублей. «Ижевская фармацевтическая фабрика» занималась производством лекарственных средств. В частности, в отчете за 2011 год указано о том, что предприятие выпускало перекись водорода, медицинский спирт, раствор йода спиртовой и воду очищенную.

В мае 2018 года на заседании комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет Ижевска сообщалось, что Ижевская фармацевтическая фабрика имела долг по зарплате перед своими работниками в размере 484 тыс. рублей.