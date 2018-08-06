МЧС предупредило татарстанцев о грозе и граде 6 и 7 августа

ГУ МЧС России по РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 6 августа до 18 часов 7 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время на территории РТ местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, днем локально град.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах будет град, гроза. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +25°С до +30°С.