Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +30

В понедельник, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, локально сильные.



В отдельных районах будет град, местами гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +25°С до +30°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +24°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.

Ранее синоптики Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре 6 августа.