Сергей Рыжиков: «Насильно мил не будешь. В 2010-м Бердыев попросил остаться, сейчас я оказался не нужен»

Вратарь «Крыльев Советов» и экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о том, что думает о наставнике казанцев, а также о причинах своего ухода из клуба.

— Что происходит с «Рубином»? Смотрите, все ветераны — вы, Карадениз, Кузьмин — ждали Бердыева назад, ратовали за его возвращение. Бердыев вернулся, а вы все угодили в запас и со временем ушли из клуба.

— Ну видите, так получается. У меня нет этому объяснения. Не знаю, требования надо предъявлять в первую очередь к себе, значит, не устраивали тренерский штаб наши персоны. Дениз (Карадениз, — прим. ред.) сказал, что устал. Не знаю, если бы с ним поговорили, дали шанс, думаю, он спокойненько еще годик отыграл. А насчет нас с Кузьминым, думаю, мы не вписывались в планы Курбана Бекиевича. Он хотел строить новую команду. Но еще раз повторюсь, надо претензии в первую очередь предъявлять к себе. Значит, мы где-то что-то упустили. Как получилось, так получилось.

— А как именно получилось? Вы прошлый сезон начали в ранге первого номера, а потом первым номером стал Джанаев. Почему?

— Уф, я уже говорил, насильно мил не будешь. Так получилось, что тренерский штаб считал, что на данный момент я не подхожу, и попробовали Сослана. У него все пошло, а я, видимо, чуть расслабился, на место мое пришли, и попробуй теперь место это отвоюй. Чтобы найти объяснение, нужно слушать две стороны. Я не буду жаловаться, что меня обижали или что-то еще, но ту сторону хотелось бы послушать. Наверное, не устраивала моя игра в первую очередь. Я не считаю, что накосячил в играх, но это тренерское решение, и оно может быть субъективным. Как тренер решил, так решил. Мне только оставалось принять это решение и доказывать на тренировках свою состоятельность, что я и делал. Мне предложили новый контракт, я отказался. Думаю, в тот год я сделал все, что мог, а выбор оставался за тренерским штабом. Они сделали ставку на Сослана, тут ничего обидного нет, сделали и сделали. Двух вратарей же в ворота не поставишь.



— Когда вы уходили, то оговорились в прессе, что конкуренция, на ваш взгляд, была не чисто спортивной.

— Я не имел в виду, что лучший сидит, а худший играет. Я имел в виду, что мне даже в кубковых матчах шанса больше не дали. Они как сделали? Сослан сыграл на кубок, матч проиграли, и сразу же с «Тереком». Обычно в кубковых играх дают шанс второму вратарю, тем более если они одного уровня. Мне так виделось. Но еще раз повторю — это чисто субъективное решение тренера, насильно мил не будешь. Мне что остается? Я же не буду плакаться или обижаться. Значит, моя игра тренера не устраивает, и все.

— А вам сейчас не обидно, что в свое время вы отказались от «Спартака», потому что Бердыев попросил вас остаться?

— В том-то и дело, что Бердыев в тот раз вызвал меня на разговор, когда нужно было ему. А в этот раз — нет. Значит, я стал ему уже не нужен (смеется). Вот так вот.

— Неужели Бердыев после «Ростова» так изменился?

— Мне трудно об этом говорить. В основном я общался с Виталием Витальевичем Кафановым, как с тренером вратарей. С Бекиичем я разговаривал индивидуально два или три раза максимум. Да, изменился. Для кого-то в худшую сторону, для кого-то — в лучшую. Это лучше спросить у его тренерского штаба, у людей, которые с ним находятся. Не знаю, лучше он стал или хуже. Но чуть другим, это да, — сказал Рыжиков в интервью «Реальному времени».