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Прощание с погибшим в ЦАР журналистом Орханом Джемалем состоится 7 августа в Москве

10:46, 06.08.2018 1
Прощание с погибшим в ЦАР журналистом Орханом Джемалем состоится 7 августа в Москве
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Заупокойная молитва по погибшему в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналисту Орхану Джемалю состоится в Соборной мечети Москвы 7 августа. Об этом сообщил мусульманский блогер, колумнист «Реального времени» Расул Тавдиряков.

«Джаназа-намаз (заупокойная молитва) по Орхану Джемалю пройдет в Соборной мечети Москвы 7 августа, во вторник с 13.00 до 14-.00. Погребение состоится на Хованском кладбище», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 31 июля стало известно о гибели в ЦАР известного российского журналиста, специализирующегося на военных конфликтах, Орхана Джемаля. Вместе с ним были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Какая сильная пришла беда в семью Джемалей, всех мусульман. Более двух лет назад (05.12.2016) в тот вечный мир ушел наш великий философ и учитель Гейдар Джемаль, сейчас его сын Орхан Джемаль. Всевышний Аллах воссоедини в Фирдаус садах вечного рая отца и сына!Амин булсын!
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