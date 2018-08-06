Прощание с погибшим в ЦАР журналистом Орханом Джемалем состоится 7 августа в Москве

Заупокойная молитва по погибшему в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналисту Орхану Джемалю состоится в Соборной мечети Москвы 7 августа. Об этом сообщил мусульманский блогер, колумнист «Реального времени» Расул Тавдиряков.

«Джаназа-намаз (заупокойная молитва) по Орхану Джемалю пройдет в Соборной мечети Москвы 7 августа, во вторник с 13.00 до 14-.00. Погребение состоится на Хованском кладбище», — написал он на своей странице в Facebook.



Напомним, что 31 июля стало известно о гибели в ЦАР известного российского журналиста, специализирующегося на военных конфликтах, Орхана Джемаля. Вместе с ним были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.