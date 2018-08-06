«Торпедо» с разгрома начало домашний Кубок губернатора

Накануне в Нижнем Новгороде стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир Кубок губернатора Нижегородской области.

В первый день команды сыграли следующим образом:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 «Торпедо» (Нижегородская область) — «Динамо» (Минск) — 6:1.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал блестящее начало для своей команды:



— Ребята показывали хорошую игру, не боялись играть, много забили. Конечно, не обошлось без ошибок. Но они неизбежны как в предсезонке, так и в сезоне. Но в целом доволен игрой. Что касается действий отдельных звеньев, очень здорово понимают друг друга Паршин, Галузин и Варнаков. Неплохо с первых тренировок чувствуют себя вместе и легионеры. Думаю, с каждым днем они будут привыкать друг к другу и прибавлять. Когда дебютирует Филип Хольм? Думаю, уже в самых ближайших матчах. Не уверен, с Ригой это будет или нет, но скоро вы его увидите.

6 августа на турнире сыграют: