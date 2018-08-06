Минтранс РФ предложил увеличить федеральное финансирование ремонта дорог до 50%

Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023—2024 годам. Об этом сказано в рабочей версии обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году министерство предлагает оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт дорог, а затем увеличивать долю до 35% в 2020 году, до 40% в 2021 году, до 45% в 2022 году и до 50% в 2023—2024 годах, пишут «Известия».



В случае принятия нововведений дополнительная нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей.

По данным Росстата, сейчас протяженность только региональных дорог в стране составляет свыше 510 тыс. км. На начало этого года нормативам соответствовали 52,5% из них, следует из данных Росавтодора.



Ранее стало известно, что правительство переведет 17,5 тысячи км региональных дорог в федеральную собственность для ремонта.

