ФК «Уфа» сыграет против «Анжи» в основной красной форме

Определилась игровая форма команд «Уфы» и махачкалинского «Анжи», в которой они сегодня выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 2-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба уфимской команды.



Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в серой), футболисты «Анжи» выйдут в футболках желтого цвета (вратарь — в синей).



Матч начнется в 17.30 мск (19.30 по Уфе). Билеты от 200 до 600 рублей в кассах стадиона «Нефтяник» и онлайн — tickets.fcufa.pro.



Напомним, что уфимцы с начала сезона все время играют в красной форме, в ней они не проиграли, но и не выиграли ни одного матча (с «Локомотивом» в ЧР — 0:0, с «Домжале» в ЛЕ — 0:0 и 1:1).

