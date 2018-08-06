Новый замглавы Минкомсвязи Войтенко будет отвечать за почтовую отрасль

Новый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Войтенко будет отвечать за развитие почтовой отрасли. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков.

«Войтенко из вновь назначенных будет отвечать за все активы, которые находятся в ведении министерства, агентств, в том числе за «Почту России» и за развитие почтовой отрасли», — цитирует Носкова ТАСС.

Напомним, что в конце июля Олег Войтенко и Евгений Кисляков из Аналитического центра при правительстве РФ были назначены заместителями главы Минкомсвязи. До этого свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.