В Казани на 33% сократилось количество рекламных щитов

В Казани число мест для рекламных конструкций по новой схеме сократилось на 33% и составило 898 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Из них наибольшая часть приходится на еврощиты в количестве 597 штук.



Наиболее заметное сокращение рекламы произошло в историческом центре города. Еврощиты убрали с улиц Татарстана, Достоевского, Декабристов, площади Вахитова, Бондаренко, Гагарина, Клары Цеткин, Боевая, Азина.

Также значительно сократилось количество щитов на улицах Академика Парина, Мавлютова, Оренбургский тракт, Горьковское шоссе, Сибирский тракт, сообщили в мэрии.



Совокупный доход от масштабных торгов по новой схеме размещения рекламных конструкций за 10 лет составит почти 3,2 млрд рублей в год. Стоит отметить, что стартовая цена лотов выросла в 2,2 раза. Таким образом, Казань ежегодно будет получать от рекламной деятельности на 25% больше, чем по итогам предыдущих торгов 2012 года.

Напомним, что в прошлом году в бюджет Казани от рекламной деятельности поступило 84 миллиона рублей.