Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд рублей

Перевод сотрудников государственных органов и госкомпаний на смартфоны на базе российской операционной системы Sailfish оценивается в 160 млрд рублей.

Всего планируется перевести около 7,9 млн сотрудников госструктур. Проект собираются реализовать с 2019 по 2021 год. Около 71 млрд рублей на перевод чиновников на Sailfish выделят из государственного бюджета, еще 78 млрд предоставят госкомпании, оставшуюся часть дадут местные власти, пишет "Коммерсант".

При этом стоимость тарифа на оказание комплексной услуги с использованием новых смартфонов составит 13,1 тыс. рублей на одного человека в год. Кроме того, 2,3 млрд рублей собираются выделить на доработку операционной системы.

Ранее сообщалось, что «Почта России» начала закупку смартфонов с отечественной операционной системой Sailfish, разработанной в Иннополисе.