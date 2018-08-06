В Кировской области на свободу вышел участник Евромайдана

Из чепецкой колонии №5 в Кировской области на свободу вышел участник Евромайдана Александр Костенко.

Гражданин Украины был осужден на 3,6 года за незаконное хранение оружия и нанесение побоев бойцу крымского «Беркута». Правозащитный центр «Мемориал» признал Костенко политическим заключенным.

Стоит отметить, что мужчину из города забрали на машине с дипломатическими номерами. Планируется, что в скором времени он вернется в Киев, пишет «Чепецк.RU».

Напомним, ранее ФСБ России пресекла попытку гражданина Украины пронести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке.