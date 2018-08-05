Неизвестные ранее рукописи Жан-Жака Руссо нашли под Петербургом

В подвале жилого дома под Петербургом обнаружили рукописи, которые предположительно принадлежат перу французского философа Жан-Жака Руссо. О находке сообщил житель Гатчины в своем Facebook.

Подлинность рукописей на данный момент не подтверждена, однако их содержание проливает свет на биографию Руссо, передает «РИА Новости». Ранее считалось, что на приглашение графа Орлова приехать в Россию французский философ ответил отказом.

В случае если подлинность писем подтвердится, они станут доказательством того, что Руссо посещал Россию инкогнито. В частности, в письмах рассказывается о путешествии Руссо и о его отношении к графу Орлову. Также приводятся описания мест, где побывал философ, и подробности его визита.