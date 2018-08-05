Американские СМИ опровергли версию о покушении на Мадуро в Каракасе

Взрыв во время парада в венесуэльской столице был вызван детонацией газового баллона и не являлся покушением на президента страны Николаса Мадуро.



Сообщается, что в одной из квартир, расположенных поблизости дома, взорвался газ. Из окна квартиры шел дым, передает Associated Press со ссылкой на представителей пожарной службы.

При этом подпольная группа «Фланелевые солдаты» успела взять ответственность за попытку покушения на себя. Сам Мадуро обвинил в организации взрыва президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Ранее в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.