В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой войны, погибли 20 человек

Коллекционный бомбардировщик Junkers JU52 авиакомпании JU-Air разбился в швейцарских Альпах. На борту самолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа.

По предварительным данным, все они погибли. Разбившийся Junkers JU52 был построен в 1939 году, передают «Ведомости».

Отмечается, что самолет летел из Локарно в Цюрих. На сайте авиакомпании появилось подтверждение информации о крушении бомбардировщика. В нем отмечается, что полеты на других самолетах Junkers JU52 приостановлены до выяснения причин крушения.

