Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре 6 августа

Завтра, 6 августа ночью и днем местами по Татарстану ожидаются грозы с усилением ветра до 20 м/с. Об этом говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Кроме того возможны туман, локально сильный дождь и град.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, локально сильные. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°.