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Сегодня в Татарстане дожди и до +29

05:32, 05.08.2018
Сегодня в Татарстане дожди и до +29
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 5 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, локально сильные.

В отдельных районах Татарстана будет град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +24°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.

Накануне из-за проливного дождя улицы Казани затопило, потоп застиг жителей столицы даже в общественном транспорте.

Общество Татарстан
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