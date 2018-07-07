Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян, планирующих поездку в Индию, о вспышке лептоспироза на юге страны.



На 21 июня 2018 года число заболевших в штате Керала (юг Индии) достигло 69.

«Власти штата обеспокоены неблагополучной экологической ситуацией, которая сложилась в штате из-за того, что в каналы с чистой водой поступают сточные воды птицефабрик, рынков и отелей создавая благоприятные условия для размножения крыс и комаров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вспышка угрожает городу Патамтитта с населением более 37,5 тыс. человек.