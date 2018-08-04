В Татарстане введено 55 процентов от запланированного на этот год жилья

В Татарстане по данным на 3 августа введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья, или 55 процентов от запланированного на 2018 год. По программе социальной ипотеки введены в эксплуатацию 104 дома, по программе инвестиционного строительства – 72.



По программе социальной ипотеки введены 104 дома на 2,8 тыс. квартир. При этом из 176 строящихся домов 88 находятся в высокой степени готовности, 56 – в средней, 32 – в низкой, цитирует пресс-служба президента РТ первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексея Фролова.

По программе строительства арендного жилья введены в эксплуатацию 62 индивидуальных дома в Алькеевском, Апастовском, Сабинском и Мензелинском районах.