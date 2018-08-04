Алексей Потапов: «Даже не представляю, как в Сочи играет местная команда»

Форвард казанского «Ак Барса» поделился мыслями после победного матча с олимпийской сборной России.

— Второй матч на турнире. Как вам сочинский лед?

— Сочинский лед сначала встретил нас не очень хорошо. Сегодня нам повезло чуть больше. Все хорошо, тепло. Продолжаем готовиться на турнире. Не скажу, что просто, но сегодня повезло больше.

— Насколько тяжело проходить такие предсезонные турниры в курортном городе?



— Я не представляю, как тут местная команда играет. Но у нас нас нацеленность на работу, и мыслей о том, чтобы искупаться лишний раз у нас нет. И сил — тем более.

— Состав остался практически чемпионский. Как после отпуска чувствуются партнеры?

— После лета будто заново учусь кататься и заново учусь тактике. Поэтому очень много работы впереди еще. Команда под нагрузками еще, где-то не успеваешь.

— С одной стороны олимпийская сборная, с другой — молодые ребята. Не было недооценки?

— Абсолютно нет. Очень хорошая команда, достойный соперник. Потому-что там собраны все лучшие молодые игроки из своих клубов. Надеюсь, что это действительно наше олимпийское будущее, — передает слова Потапова корреспондент «Реального времени» из Сочи.

В матче «Ак Барса» и олимпийской сборной России победу одержали казанцы 4:2.