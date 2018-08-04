Сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» вручили ключи от новых квартир

21 работнику «Нижнекамскнефтехима» сегодня вручили ключи от квартир в новом жилом доме №33 по улице 30 лет Победы. 16 квартир сотрудники НКНХ получили по программе социальной ипотеки, еще 5 – по дополнительной программе жилищного строительства для работников ГК «ТАИФ».

Всего с 2005 года по программе соципотеки среди сотрудников «Нижнекамскнефтехима» было распределено 1219 квартир, с 2015 года по дополнительной программе жилищного строительства – 1400 квартир. Обе программы предприятие реализует совместно с Государственным жилищным фондом при Президенте РТ.

Новый 80-квартирный жилой дом расположен в 49-м микрорайоне, в котором планируется построить 17 высоток. Это пятая новостройка, в высокой степени готовности находятся три дома.