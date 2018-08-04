Минздрав назвал самые распространенные заболевания в Башкирии
Минздрав назвал самые распространенные болезни в Башкирии. Данные были основаны на диспансеризации населения за 2018 год.
В этом году медицинские осмотры прошли более 360 тысяч человек. Лидируют болезни системы кровообращения — 29,4 процента, затем следуют болезни эндокринной системы — 22,1 процента и заболевания нервной системы — 10,5 процента.
Стоит отметить, что в 2018 году в регионе запланировано охватить диспансеризацией более 722 тысяч человек.
Напомним, ранее Минздрав назвал основные причины смертности в Кировской области.Общество Башкортостан
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