Минздрав назвал самые распространенные заболевания в Башкирии

Минздрав назвал самые распространенные болезни в Башкирии. Данные были основаны на диспансеризации населения за 2018 год.

В этом году медицинские осмотры прошли более 360 тысяч человек. Лидируют болезни системы кровообращения — 29,4 процента, затем следуют болезни эндокринной системы — 22,1 процента и заболевания нервной системы — 10,5 процента.

Стоит отметить, что в 2018 году в регионе запланировано охватить диспансеризацией более 722 тысяч человек.

Напомним, ранее Минздрав назвал основные причины смертности в Кировской области.