В результате аварии в Оренбургской области скончались 7 человек

Фото: 56.мвд.рф

В Оренбургской области в результате ДТП погибли 7 человек, из низ 3 женщины и 4 мужчины.

ЧП произошло на трассе «Новоорск-Энергетик». Предварительно установилено, что водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

«По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее сообщалось, что в аварии с микроавтобусом под Оренбургом один погиб и 12 человек пострадали.