В ХК «Лада» новые изменения в составе

Хоккейный клуб «Лада» и вратарь Павел Быков приняли решение расторгнуть пробный контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба волжан.

Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.



Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» состав «Лады» пополнил защитник Александр Калинин, а защитник Никита Громов вернулся в Ярославль.



В связи с ротацией в системе тольяттинского клуба нападающий Евгений Грошев и защитник Аяз Габдрахманов переведены в «Ладью», а нападающий Максим Цыбин, защитники Даниил Валиуллов и Дмитрий Петров подключены к тренировкам с основной командой.