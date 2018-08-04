Новости спорта

10:01 МСК
Новости раздела
Спорт

В ХК «Лада» новые изменения в составе

08:41, 04.08.2018

Хоккейный клуб «Лада» и вратарь Павел Быков приняли решение расторгнуть пробный контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба волжан.

Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.

Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» состав «Лады» пополнил защитник Александр Калинин, а защитник Никита Громов вернулся в Ярославль.

В связи с ротацией в системе тольяттинского клуба нападающий Евгений Грошев и защитник Аяз Габдрахманов переведены в «Ладью», а нападающий Максим Цыбин, защитники Даниил Валиуллов и Дмитрий Петров подключены к тренировкам с основной командой.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты