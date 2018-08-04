Задержанного у берегов Чукотки гражданина США доставили в Анадырь

В Анадырь доставили гражданина США, который был найден у берегов Чукотки. Об этом сооищили в администрации города.

«Он находится в Анадыре… У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают и оказывают всю необходимую помощь вне зависимости от гражданства человека», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Накануне на Чукотке задержали гражданина США, нелегально пересекшего российскую границу на лодке. Мигрант попросил политического убежища в РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американец Джон Мартин Уильям Третий из амеркианского города Солдотна путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.