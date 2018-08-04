Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +31

В субботу, 4 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике дождь, днем локально сильный.

В отдельных районах Татарстана будет гроза, днем возможен град. Ветер западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем локально до 22 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, в южных районах до +31˚, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +27С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +28°С.