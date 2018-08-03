Курбан Бердыев: «Ничья закономерна, есть удовлетворение от результата»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча против московского «Динамо».

— Ничья вполне закономерный исход матча против «Динамо». В первые полчаса соперник достаточно активно доминировал и создавал моменты, когда мы проигрывали единоборства. Если говорить в целом, то в какой то степени есть удовлетворение от результата.

— Насколько серьезная травма у Азмуна?

— У него серьезная гематома, но мы надеемся, что ничего серьезного и к следующей игре он подойдет.

— Игроки сборной Гранат и Кудряшов не участвовали уже в двух матчах. Это ваша принципиальная позиция?

— Федор с травмой приехал из сборной. Он сейчас не в том функциональном состоянии. Что касается Володи — он тоже приехал не в тех кондициях, — цитирует Бердыева корреспондент «Реального времени».