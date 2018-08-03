В Казани осудят организаторов азартных игр

Следком Татарстана предъявили обвинения в совершении преступления 37-летнему Алексею Евстафьеву и 32-летнему Ярославу Камаеву. Их подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.



К уголовной ответственности по подозрению также привлекаются две женщины, говорится в сообщении СУ СК РФ по Татарстану. По версии следствия, в декабре 2017 года мужчины организовали незаконные азартные игры в помещении дома по ул. Четаева в Казани. При этом женщин они привлекли в качестве администраторов.

В ходе обыска из игорного заведения изъяли 12 системных блоков, ноутбук и мониторы, а также 16,8 тыс. рублей, сообщает СК РТ.



Ранее Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр.