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В Казани осудят организаторов азартных игр

22:59, 03.08.2018
В Казани осудят организаторов азартных игр
Фото: pxhere.com

Следком Татарстана предъявили обвинения в совершении преступления 37-летнему Алексею Евстафьеву и 32-летнему Ярославу Камаеву. Их подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

К уголовной ответственности по подозрению также привлекаются две женщины, говорится в сообщении СУ СК РФ по Татарстану. По версии следствия, в декабре 2017 года мужчины организовали незаконные азартные игры в помещении дома по ул. Четаева в Казани. При этом женщин они привлекли в качестве администраторов.

В ходе обыска из игорного заведения изъяли 12 системных блоков, ноутбук и мониторы, а также 16,8 тыс. рублей, сообщает СК РТ.

Ранее Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр.

Происшествия Татарстан
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