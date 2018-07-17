В селе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Второй населенный пункт в Нижегородской области попал на карантин в связи с выявлением в нем африканской чумы свиней. Очаг установили в деревне Комарово Павловского района.



Деревню Комарово запрещено посещать посторонним лицам, кроме персонала специальных служб, обслуживающего персонала и проживающих на данной территории. В деревне запрещен убой всех видов животных, продажа продуктов их убоя, кормов, отгрузка продукции животноводства, растениеводства, производимой в деревне, выезд и заезд транспорта кроме транспорта проживающих и сотрудников ветслужб.

В первую угрожаемую зону кроме Комарово попали еще четыре деревни — Гомозово, Захарово, Касаново и Жестелево, за исключением хозяйств, которые имеют высокий уровень защиты, передает ИА REGNUM. При этом весь район считается второй угрожаемой зоной, исключение сделано лишь для хозяйств с хорошим уровнем защиты.

Отмечается, что меры будут действовать до особого распоряжения главы региона, в первой угрожаемой зоне свиней изымут, уничтожат, а собственникам выплатят компенсации.

Накануне в селе Нижегородской области ввели карантин из-за птичьего гриппа.