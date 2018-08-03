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Хамитов распорядился создать антикоррупционное управление при главе Башкирии

19:18, 03.08.2018
Хамитов распорядился создать антикоррупционное управление при главе Башкирии
Фото: google.ru/maps / скриншот

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился создать новый госорган. Он подписал указ об учреждении управления по противодействию коррупции при администрации главы РБ.

Документ подписан 2 августа. Из него следует, что управление заменит отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики, который входил в Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности РБ.

Напомним, что в конце июля Ленинский райсуд Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по РБ Раиля Миргалеева. В состав имущества вошли 10 квартир и пять коттеджей.

ОбществоВласть Башкортостан
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