Хамитов распорядился создать антикоррупционное управление при главе Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился создать новый госорган. Он подписал указ об учреждении управления по противодействию коррупции при администрации главы РБ.

Документ подписан 2 августа. Из него следует, что управление заменит отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики, который входил в Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности РБ.

Напомним, что в конце июля Ленинский райсуд Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по РБ Раиля Миргалеева. В состав имущества вошли 10 квартир и пять коттеджей.