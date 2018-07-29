В Уфе арестовали 10 квартир и пять коттеджей полицейского-миллионера

Ленинский районный суд Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по Башкортостану 36-летнего Раиля Миргалеева.



Большая часть собственности полицейского была записана на ближайших родственников, передает ГТРК «Башкортостан». Под арест попали:

Четыре квартиры общей площадью 300 кв.м по улице Бориса Домашникова в центре Уфы;

Два парковочных места в подземном гараже;

Две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева;

Четырехкомнатная квартира на ул. Злобина;

Коттедж и земельный участок в 500 кв. м в Нижегородке;

Жилой дом и участок в 2,5 тыс. кв. м в Чишминском районе;

Коттедж в поселке Жуково Уфимского района;

Садовые участки в поселках Юматово и Булгаково;

Две квартиры в Евпатории.

Сам Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве. Прокуратура республики планирует взыскать с правоохранителя более 13 млн рублей.

Ранее в Башкирии один из руководителей отдела по борьбе с коррупцией подарил своей невесте Mercedes. После проверки чиновника из органов уволили. Всего по итогам 2017 года правоохранители Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений.