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В Уфе арестовали 10 квартир и пять коттеджей полицейского-миллионера

23:04, 29.07.2018
В Уфе арестовали 10 квартир и пять коттеджей полицейского-миллионера
Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по Башкортостану 36-летнего Раиля Миргалеева.

Большая часть собственности полицейского была записана на ближайших родственников, передает ГТРК «Башкортостан». Под арест попали:

  • Четыре квартиры общей площадью 300 кв.м по улице Бориса Домашникова в центре Уфы;
  • Два парковочных места в подземном гараже;
  • Две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева;
  • Четырехкомнатная квартира на ул. Злобина;
  • Коттедж и земельный участок в 500 кв. м в Нижегородке;
  • Жилой дом и участок в 2,5 тыс. кв. м в Чишминском районе;
  • Коттедж в поселке Жуково Уфимского района;
  • Садовые участки в поселках Юматово и Булгаково;
  • Две квартиры в Евпатории.

Сам Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве. Прокуратура республики планирует взыскать с правоохранителя более 13 млн рублей.

Ранее в Башкирии один из руководителей отдела по борьбе с коррупцией подарил своей невесте Mercedes. После проверки чиновника из органов уволили. Всего по итогам 2017 года правоохранители Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений.

Происшествия Башкортостан
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