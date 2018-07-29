В Уфе арестовали 10 квартир и пять коттеджей полицейского-миллионера
Ленинский районный суд Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по Башкортостану 36-летнего Раиля Миргалеева.
Большая часть собственности полицейского была записана на ближайших родственников, передает ГТРК «Башкортостан». Под арест попали:
- Четыре квартиры общей площадью 300 кв.м по улице Бориса Домашникова в центре Уфы;
- Два парковочных места в подземном гараже;
- Две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева;
- Четырехкомнатная квартира на ул. Злобина;
- Коттедж и земельный участок в 500 кв. м в Нижегородке;
- Жилой дом и участок в 2,5 тыс. кв. м в Чишминском районе;
- Коттедж в поселке Жуково Уфимского района;
- Садовые участки в поселках Юматово и Булгаково;
- Две квартиры в Евпатории.
Сам Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве. Прокуратура республики планирует взыскать с правоохранителя более 13 млн рублей.
Ранее в Башкирии один из руководителей отдела по борьбе с коррупцией подарил своей невесте Mercedes. После проверки чиновника из органов уволили. Всего по итогам 2017 года правоохранители Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений.Происшествия Башкортостан
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