Новым главой Пензы стал Николай Тактаров

Сегодня депутаты гордумы Пензы приняли отставку главы города Валерия Савельева. Новым руководителем администрации назначен Николай Тактаров.

За кандидатуру Тактарова проголосовали 26 парламентариев, передает «Интерфакс».

На сайте гордумы сообщается, что Тактаров ранее работал в управлении сельского хозяйства Пензенской области и в региональном Минсельхозе на должности заместителя министра. В 1999—2016 годах являлся председателем избирательной комиссии Пензенской области, в 2016—2017 годах возглавлял Центр занятости населения города Пензы. C сентября 2017 года по август 2018 года был заместителем главы Пензы на штатной основе.