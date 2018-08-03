БК «Автодор» подписал контракт с Перрином Бьюфордом

БК «Автодор» подписал контракт с американским форвардом Перрином Бьюфордом, сообщает пресс-служба саратовского клуба. Соглашение заключено по схеме «1+1».



В сезоне-2017/18 24-летний Бьюфорд успел поиграть в составе трех клубов. Он выступал в составе австралийского «Брисбен Буллетс», в 22-х матчах набирая 16,2 очка, 8,1 подбора, 2,3 передачи, 1,2 блок-шота и 1,2 перехвата за 31 минуту.



В феврале он перебрался в турецкий «Ешильгиресун», где его средняя статистика в 12 играх Суперлиги составила 10 очков, 7,2 подбора, 2,4 «ассиста» и 1,1 блок-шота за 35 минут.



По окончании чемпионата Турции перешел в «Касикес де Умакао» из Пуэрто- Рико, где сыграл 6 матчей, набирая 10 очков и делая 6,7 подбора, 3,5 передачи и 0,5 блок-шота за 28 минут.

