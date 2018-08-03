Зеленодольский район поднялся на 9 позиций в рейтинге развития муниципальных образований РТ

Зеленодольский район поднялся на 9 позиций и занял 14-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований за январь— июнь 2018 года.

Также значительно улучшили свои показатели Мензелинский район, он поднялся на 8 позиций (23-е место), и Мамадышский — 26-е место (+7 позиций).

Сохранили высокие позиции Казань и Альметьевск. На третьем месте расположился Лаишевский район.



Больше всего позиций потерял Апастовский район, опустившись на 33-е место (-7 позиций). Кроме того, на пять мест вниз спустились Муслюмовский, Ютазинский и Алексеевский районы, следует из данных рейтинга, составленного Минэкономики РТ.

Ранее «Реальное время» подвело итоги социально-экономического развития районов Татарстана в I квартале 2018 года. Лидером стал Кукморский район.

